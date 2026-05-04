YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の新たな出演者をめぐり、SNS上で注目が集まっている。世界的な注目を集めるアルゼンチン出身のポップ・デュオ、カトリエル＆パコ・アモロソ（通称：カトパコ）が出演を示唆する動きを見せたことで、ファンの間でさまざまな憶測が広がっている。【画像】お洒落…！タモリ×常田大希『When your own initials are enough』ビジュアルアザーカット発端となったのは、「THE FIRST TAKE」公式