◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月4日バンテリンドーム）今季初先発となった阪神・門別啓人投手（21）が、初回から中日打線に捕まった。3点の援護をもらって初回のマウンドに上がったものの、先頭・カリステに中越えの二塁打を浴び、続く福永に中前の適時打を許した。さらに無死一、二塁とした場面で、4番・細川に右中間席への3ランを被弾。一死も奪えず、逆転を許した。左腕はファーム・リーグでは、6戦で防御率1