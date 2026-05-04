お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が4月22日、東京・日経ホールで開催された『2026年度4月例会 「Unity for Action 日本・フィリピン友好年 記念事業（国交正常化70周年） 〜小児がんを救え！笑顔を創る国際協働〜」』に山里が出席し、赤メガネ食堂誕生の経緯や支援への思いを語った。【写真】赤メガネ食堂への思いを語った山里亮太2024年8月、NPO法人「アクション」とタッグを組み、フィリピンの公立学校内に給食セ