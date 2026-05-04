民事訴訟手続きの「ウェブ会議」のデモンストレーション＝2020年、東京地裁民事訴訟手続きのデジタル化（IT化）に関する改正民事訴訟法が21日に全面施行される。訴状をオンラインで裁判所に提出できるようになり、主張書面も電子化。判決文の提供や記録の閲覧もオンライン経由となる。最高裁は「デジタル化の集大成。利便性向上につなげたい」としている。改正法は2022年5月に成立。一部の手続きから段階的に施行され、口頭弁