◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）初回に3点を失った中日。それでもすぐさま反撃に転じています。この日の先発はプロ3登板目を迎えているドラ1ルーキー・中西聖輝投手。先頭にヒットを浴び、後続を連続のフライで2アウトまで追い込むも、四死球で満塁のピンチを招きました。ここで迎えた前川右京選手には走者一掃のタイムリー2塁打を浴び失点。早速3点ビハインドに追い込まれました。それでも直後の1回裏