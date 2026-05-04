「Suicaのペンギン」の新作グッズが登場です！ JR東日本商事は2026年5月1日（金）から、東日本10県の名物や文化をデザインした「Suicaのペンギン A4クリアファイル」を発売しました。ラインナップは青森の津軽三味線から山梨のフルーツ狩りまで、各県の特徴を捉えた全10種類。2026年度末での「卒業」が発表されているSuicaのペンギンにとって、このご当地シリーズはファン必見のメモリアルなコレクションとなります。本記事では、