5月4日（現地時間3日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでオーランド・マジックを116－94で下し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを4勝3敗で制した。 シリーズ第4戦を終えた時点で、イースタン・カンファレンス第1シードのピストンズは1勝3敗と、第8シードのマジックに追い込まれたもの