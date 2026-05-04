◆■相手選手の母親からも称賛された八村 タリ・イーソンの上から3ポイントを放つ八村[写真]=Getty Images NBAプレーオフ1回戦、八村塁が“最高”だったことに異論を唱える者はいないだろう。 レブロン・ジェームズの圧倒的な存在感と、マーカス・スマートのリーダーシップ。八村はその脇で勝敗を静かに左右した選手だった。平均15.8得点、3ポイント成功率