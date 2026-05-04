今回話を聞いたのは、「卵巣がん」と診断され、手術と抗がん剤治療の末、今は経過観察を続けている松本さんです。彼女は、もともと虚血性心疾患（心臓の筋肉に血液が十分に行き渡らず働きが低下する状態）や不整脈などの持病を抱えており、経過観察中に卵巣がんと診断を受けました。卵巣がんにはどのような症状が起こり得るのか、またどのような治療があるのか、そして治療を受ける上で何が大事なのか――。松本さんが自