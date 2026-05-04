胃がんを発症し胃を全摘出した場合の余命とは？Medical DOC監修医が胃の全摘出はステージいくつで行うのかなどを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「胃がんで胃を全摘出した場合の余命」はどれくらいかご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：岡本 彩那（淀川キリスト教病院） 兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総合病院にて2年