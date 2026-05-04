幼少期から運動が苦手で指の変形が始まり、中学生で「若年性特発性関節炎」と診断された有紀さん。青春真っ只中での一生治らない病気の宣告に絶望し「友達に嫌われる」と悩むも、特別扱いせず助けてくれた友人や現在のパートナーに支えられてきました。高額な治療費や指の変形による「見えない障害」と闘いながら、若年層のリウマチへの理解とヘルプマークへの配慮を呼びかける体験談です。 ※本記事は、個人