スウェーデン・カロリンスカ研究所の研究グループは2026年4月17日、60歳以上の高齢者2282人を対象にした平均9.3年の長期追跡調査により、貧血のある人は認知症の発症リスクが約1.66倍高まることを発表。詳細はJAMA Network Openに掲載されました。この内容について伊藤先生に伺いました。 監修医師：伊藤 たえ（医師） 浜松医科大学医学部卒業。浜松医科大学医学部附属病院初期研修。東京都の総合病院脳神経外科