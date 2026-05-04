フォトパートナー広島（広島県写真材料商組合）は、「第13回 広島カメラ中古市」を5月26日（火）・5月27日（水）に広島市中小企業会館で開催する。県内外の計21店舗から4,000点以上のカメラ関連商品が集結する。 会場には、クラシックカメラ、フィルムカメラ、デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、交換レンズなどの商品が並ぶ。 両日とも「広島カメラ鑑定会」を併催。カメラ専門店のベテランスタ