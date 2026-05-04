2026年5月3日、韓国メディア・朝鮮日報は、4月末から5月初旬は日本や中国を含む周辺地域の多くで連休となっていることで、韓国に外国人観光客が大挙して訪れ、流通業界が特需に沸いていると報じた。今回の連休期間中、韓国を訪れる日本人観光客は約8万〜9万人、中国人観光客は約10万〜11万人に達する見通しで、両国だけで計20万人規模の訪韓が予想されている。前年と比べても、日本人は約2割、中国人は最大3割以上増加するなど、明