タレントの渡辺満里奈が2日、自身のXを更新。渡辺美里のライブを訪れたことを明かし、ライブ後のビールを楽しむ姿を公開した。【写真】“青春だった”アーティストとの間接2ショットを見せた渡辺満里奈投稿で、「渡辺美里さんのライブ、「じゃじゃ馬40th」最高だったeyesで涙腺崩壊。渡辺美里さんはやっぱり私の青春だったんだなとしみじみ思いました」と渡辺美里のデビュー40周年ツアーのライブに感動したと明かした渡辺。