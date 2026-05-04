サッカーのスイス1部リーグで、歴史的な優勝が決まった。昇格初年のトゥーンが、3試合を残して勝ち点74で初制覇。2日のバーゼル戦に敗れたが、3日に2位のザンクトガレンも敗れたことで勝ち点差は11となり、栄冠が決まった。創設128年目でつかんだ初タイトルは、欧州各地で「おとぎ話のよう」など報じられた。中世の雰囲気を濃く残す湖畔の街から、新たなシンデレラストーリーが生まれた。今季6季ぶりに1部に復帰したトゥーンが