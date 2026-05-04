ＧＭＯインターネットグループと日本航空は今月から、手荷物や貨物の積み込み作業を人型ロボットが行う実証実験を羽田空港で行う。訪日客の増加で空港業務の負荷が高まっており、従業員の負担軽減や人手不足への対応を図る。空港での人型ロボット導入は国内初だという。実証実験は、中国企業２社がそれぞれ開発した高さ１・３メートルと１・７２メートルのロボットを主に用いる。手荷物や貨物を積んだ重さ１・５トンのコンテナ