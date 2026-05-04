◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）試合開始直後に、阪神・大山悠輔選手にヒヤリとする場面が生まれました。場面は1回裏。打席には石伊雄太選手を迎えると、先発・門別啓人投手がショートゴロに打ち取ります。しかし送球が少しそれ、カバーに入った大山選手が身をひるがえしタッチアウトとしようとした際に、一塁へ駆け込む石伊選手の手が顔面に直撃しました。石伊選手も大山選手をよけようとした目いっぱ