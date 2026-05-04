レバノン南部での戦闘で死亡した軍曹の葬儀に参加する人々＝4月27日/Ilia Yefimovich/AFP/Getty Images（CNN）爆発物を搭載したクアッドコプターがレバノン南部で屋根をかすめ、爆撃で破壊された建物の間や未舗装の道沿いを正確に飛行した。このドローン（無人機）は操縦士に標的の明瞭な一人称視点映像を示す。標的はイスラエルの戦車とその近くに立つ兵士らだ。映像の上部には白文字でこう表示されていた。「爆撃準備完了」この