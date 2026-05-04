テレビ東京で4日、『YOUは何しに日本へ？グルメ＆出産＆オリンピック！春の出会いに大感動2時間SP』（後6：25）が放送される。【番組カット】内見もせず新潟に…8ヶ月後に驚きの変化が表れたという5人家族東京2020オリンピックの金メダリストの須崎優衣選手（※崎＝たつさき）と会うのが夢だという姉妹。格闘技の世界大会に出るため来日するので須崎選手に日本で会えないか連絡してみたが、やはり返信は来ない。そこまで高い志