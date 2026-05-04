［政治の現場高市政権半年］――高市首相の政権運営をどう評価するか。衆院選に勝利して政権基盤を強化した。日米関係を安定させていることや、輸出可能な防衛装備品に関する「５類型」を見直したことも評価できる。日本成長戦略本部の設置や、給付付き税額控除の議論に着手したことも同様だ。一方、財政の安定には気を配る必要がある。食料品の消費税減税に踏み切る場合、防衛費増額、成長戦略投資と合わせ、「三正面」で