国際スケート連盟（ＩＳＵ）が検討するフィギュアスケートの改革案を巡り、ロシアの?皇帝?ことエフゲニー・プルシェンコ氏が自らの考えを示した。ＩＳＵは最短で２０２７〜２８年から大幅なルール改正を検討。ショートプログラムとフリーの短縮化を計画している。ジャンプなどの技術要素の強い「テクニカルプログラム（ＴＰ）」と振り付けなど芸術要素の強い「アーティスティックプログラム（ＡＰ）」に区分し、ＴＰの演技時間