いまはゴールデンウイークの真っ只中。旅行などを楽しむ人がいる一方で、あえてこの期間は人混みを避け、静かに過ごしているという人もきっといることでしょう。青空が広がる日には、近所の公園でランチなんていうのもいいかもしれませんね。2026年5月の新商品5選まとめ(5月5日〜5月11日)ファミリーマート2026年5月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。もち麦入りごは