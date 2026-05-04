見上愛が表彰式プレゼンター中央競馬のG1天皇賞・春が3日、京都芝3200メートルで行われ、クロワデュノール（牡4、斉藤崇）が大接戦を制した。表彰式プレゼンターには人気女優が着物姿で降臨。着物のデザインを含め、ファンの間に衝撃が走った。直線で早め先頭に立った1番人気クロワデュノール。外から12番人気の超伏兵ヴェルテンベルクが追い詰める。まったく並んだところがゴール。長い写真判定の末、クロワデュノールに軍配