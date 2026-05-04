現在放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」で主人公・一ノ瀬りん役の見上愛が3日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。 【写真】馬柄の着物がとってもお似合いです 「本日は、京都競馬場にて、天皇賞（春）のプレゼンターを務めさせていただきました。」と投稿。三上は2022年からJRA年間プロモーションキャラクターを務めている。 「判定を待っているときは、もしかして同着1位なの