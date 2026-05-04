人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが新恋人の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。ヒカルは４日、自身のインスタグラムを更新。「ラスベガス神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」と明かし、ラブラブな２ショットをアップ。「インスタの投稿は彼女リールは運用代行ストーリーとサブスクは僕がやってると思っ