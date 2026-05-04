女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は５日に、第２７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）