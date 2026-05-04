強風の影響で5月4日朝から運転を見合わせていた瀬戸大橋線が午後に運転を再開しましたが、高知と岡山を結ぶ特急南風は一部の列車で部分運休になるなど影響が出ています。JR四国によりますと強風のため、4日朝から瀬戸大橋線の一部区間で運転を見合わせていましたが、午後1時20分に運転を再開しました。運転見合わせの影響で高知と岡山を結ぶ土讃線・特急南風が上下線とも部分運休となっていました。瀬戸大橋線にあわせ運転は再開し