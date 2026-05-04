女優の堀田真由のオフショットが反響を読んでいる。４日にインスタグラムで「岸辺露伴は動かないシリーズ最新作【泉京香は黙らない】新人漫画家西園ミカを演じております」と報告すると、オフショットを公開。金マッシュに「人生初の鼻ピ」を付けた、雰囲気がガラリと変わった写真になっている。この投稿にファンからは「鼻ピも似合っちゃう真由ちゃんさすがすぎる」「誰かわからなかったでも、素敵ですね！」「金髪の