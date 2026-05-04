8人組グループ・timeleszの松島聡、7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、5日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』衝撃の身近な危険スペシャル」（毎週火曜後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花スタジオでは、ゲストの仰天トークを紹介する。藤原は、大阪で松島の出演していた舞台を鑑賞後、2人で食事に行ったときのエピソードを紹介する。大阪名物