タレントの大沢あかねが、5日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』衝撃の身近な危険スペシャル」（毎週火曜後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花大沢は3年ほど前、花火鑑賞で有名なホテルに家族連れで旅行に出かけた。ベランダの引き戸を占めて花火を鑑賞して部屋に戻ろうとすると、鍵が閉まっていたという。携帯電話は部屋の中に置いており、大ピンチ。助