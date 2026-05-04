◇ファーム・リーグ阪神―広島（2026年5月4日SGL尼崎）阪神の木下里都投手（25）が広島戦の先発マウンドに上がり、5回5安打無失点と好投した。入団以来、1軍では救援起用されてきた右腕が先発へ配置転換される可能性が出てきた。2年目の木下は今季開幕1軍入りも2試合に登板して2失点で4月5日に出場選手登録を抹消。4月18日に再昇格を果たしたものの、27日に再び2軍降格となっていた。