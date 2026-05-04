千葉ロッテマリーンズは、6月28日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる福岡ソフトバンクホークス戦（後5：00試合開始）を対象に、「もちもちクッション」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万5000枚で販売する。【写真】試合前には歌唱も！球場を盛り上げるリアルピース本クッションは、球団イニシャルロゴや今季のチームスローガンをあしらったオリジナルデザインで、やわらかく弾力のある“もちもち”素材