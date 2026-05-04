3日、フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。パリオリンピック™のフェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲選手とランチをしたことを報告しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】フェンシング・江村美咲選手と「楽しみにしていたランチ」お喋り時間不足で「場所を変えてお茶しました」中川さんは「楽しみにしていたランチ♡」と綴り、ランチを撮影する様子を