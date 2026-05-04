ゴールデンウィークの高速道路のUターンラッシュが始まり、中央自動車道では夕方をピークに30キロの渋滞が予測されています。日本道路交通情報センターによりますと、4日午後2時半時点で下りでは東名高速・海老名サービスエリア付近で13キロ京葉道路・貝塚インターチェンジ付近で10キロとなっています。また上りでは、中央道・小仏トンネルを先頭に12キロ名神高速・京都東インターチェンジ付近で8キロの渋滞となっています。Uター