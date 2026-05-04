トッテナムはプレミアリーグ第35節でアストン・ヴィラと対戦し、2-1の勝利を飾った。ELを戦うヴィラがターンオーバーしたこともあったが、トッテナムは敵地でしっかりと勝ち点3を獲得し、これでリーグ2連勝。今節ウェストハムが敗戦したため、トッテナムは順位を17位に上げ、降格圏を脱出した。試合後、『TNT Sports』のインタビューに応じたロベルト・デ・ゼルビ監督は「特に前半はもっと多くのゴールを決められたはずだが、選手