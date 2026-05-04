クリスタル・パレスからバイエルンに移籍し、今ではバイエルンとフランス代表で絶対の主力になったMFマイケル・オリーセ。右サイドからの仕掛けが抜群で、ボールを奪うのが難しいタイプのアタッカーだ。元フランス代表のクリストフ・デュガリー氏は、そのボールタッチがフランスの英雄ジネディーヌ・ジダンを思わせると絶賛する。「彼は並外れた選手だよ。少し言い過ぎかもしれないが、ジダンを思わせるところがある。どこかゆった