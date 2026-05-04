レアル・マドリードはラ・リーガ第34節でエスパニョールと対戦し、2-0の勝利を飾った。引き分けや敗戦の場合、バルセロナの優勝が決まる状況の中でこの試合を迎えたが、ヴィニシウスが2ゴールを決めてしっかりと勝ち切った。そんななか、この試合ではレアルにとって心配なアクシデントも発生した。DFフェルラン・メンディの負傷だ。今シーズン怪我に悩まされ続けてきたメンディは直近の4試合中3試合でスタメンに名を連ねており、こ