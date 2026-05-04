◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）イベント試合「ＳＴＡＲＷＡＲＳＧＡＭＥ」の幕開けに、映画「スター・ウォーズ」シリーズの日本語吹き替え版で登場人物オビ＝ワン・ケノービ役を務める声優の森川智之がセレモニアルピッチを行った。シリーズの有名なセリフ「フォースと共にあらんことを（ＭａｙｔｈｅＦｏｒｃｅｂｅｗｉｔｈｙｏｕ）」にちなみ、５月４日（Ｍａｙｔｈｅ４ｔｈ）は世界