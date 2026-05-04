大相撲の幕内・阿炎（錣山）が４日、東京・江東区の部屋で夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて稽古を行った。この日は３２歳の誕生日だった。部屋には横綱・豊昇龍、大関・霧島、幕内・隆の勝、大栄翔、若元春、十両・錦木が出稽古に訪れており、阿炎は豊昇龍、霧島ら関取衆全員と相撲を取って計１４番。豊昇龍には祝福を意味を込めたぶつかり稽古でも胸を借りた。「１年分稽古しました」と苦笑しつつ、「横綱がそ