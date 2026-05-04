タレント上沼恵美子（71）が4日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。思わぬ縁を得たシンガー・ソングライター（SSW）について語った。「この番組、松任谷由実さんが聴いてくれたんだよ」と切りだした上沼。「えらい私のことを気に入ってくださってね。上沼さんは面白い、天才だ！って言ってくれはったみたいで」と喜んだ。面識はないといい、上沼の事務スタッフが大のユーミンファンだという。かつて