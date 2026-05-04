ＴＲＦのＤＪＫＯＯが４日、自身のＳＮＳを更新し、ホテルへの感謝をつづった。インスタグラムに「朝から富士山が美しい、気持ち良い日差しの目覚めです笠雲も掛かって縁起良きＦｕｊｉＳｐｅｅｄｗａｙＨＯＴＥＬ最高です」とつづると、富士山の絶景をバックにしたショットや、ホテルから、本名あてに置かれていたとみられる「お心遣い」の品や花などの写真もアップ。「毎年のお心遣いに感謝ＤＯＤＡＮＣＥ