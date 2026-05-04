資料の整理作業を進める九大付属図書館の柳田朱里さん（左）＝3月、福岡市アフガニスタンなどで農業や医療の支援に努め、2019年に銃撃されて亡くなった中村哲医師の著述などをデジタルアーカイブ化し、公開する取り組みを母校の九州大が進めている。寄稿文や講演記録など2千点以上が登録され、このうち600点以上については、インターネット上で全文を無料で閲覧できる。中村さんは生前、福岡市の非政府組織「ペシャワール会」