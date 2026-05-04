【モデルプレス＝2026/05/04】フリーアナウンサーの高橋真麻が3日、自身のブログを更新。「原因不明の声帯麻痺」になり、手術をしていたことを明かした。【写真】44歳フリーアナ、退院後に作った手料理◆高橋真麻、手術を報告高橋は「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり 声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですが この度、声帯の手術を終え退院致しました」「これか