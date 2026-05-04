【モデルプレス＝2026/05/04】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、3日に放送された。明らかになった2つの関係性に驚きの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ＧＩＦＴ」関係性が明らかになった2人◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い