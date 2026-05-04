【モデルプレス＝2026/05/04】歌手の工藤静香が5月2日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題となっている。【写真】キムタクの56歳妻「憧れのプロポーション」美腹筋際立つ大胆ショット◆工藤静香、美ウエスト際立つスタイル公開工藤は「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」とつづり、写真を投稿。両手を頭にあてたポージングや、腰にあてた姿で、黒のブラトッ