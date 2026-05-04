バーガーキング®から、日本相撲協会とのコラボによるインパクト抜群の限定バーガーが今年も登場♡ボリュームもビジュアルも“横綱級”な一品は、食べ応えを求める方にぴったり。2026年5月1日より期間限定で発売される話題の新作は、肉とチーズの贅沢な組み合わせで特別な満足感を叶えてくれます♪ 横綱級ボリュームの贅沢バーガー 二代目BABYBODYBURGER（ベ