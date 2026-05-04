◇ファーム公式戦ソフトバンク―オリックス（2026年5月4日タマスタ筑後）ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が、オリックスとのファーム公式戦で先発登板。1回で13球を投げ、無安打無失点に抑えた。最速は153キロだった。「待つのみという感じです」4月11日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球内容のふがいなさからベンチを殴打し、13日に左手骨折の手術を受けた。今月2日の中日戦（ナゴヤ）で実戦復帰し、1回15球無