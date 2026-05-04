IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」が放送され、尾道にある海沿いのパン屋で人気No.1パン予想に挑戦した。番組初となる尾道市からロケがスタートし、椿は「向島に行くための橋がしまなみ海道？僕はドライブも好きなのでしまなみ海道渡ってみたいなと思ったことあります」と話した。今回は「ロケーションが良いところなので観光客も立ち寄りやすく、外で食べられ