オーストラリアを訪問中の高市首相はアルバニージー首相と会談し、エネルギーの円滑な流通を支援することなど経済安全保障分野での協力強化で一致しました。高市首相「高市首相（日豪）双方向の安定的なエネルギー供給確保、重要鉱物のサプライチェーン強靱化などFOIP（自由で開かれたインド太平洋構想）の実現に欠かせない自律性と強靭性を強化する取り組みを進めてまいります」日本はオーストラリアからLNG＝液化天然ガスを最も